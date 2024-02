Pioli mette nel mirino la Juve: «È ancora lunga e vogliamo vincere tante partite». Le dichiarazioni del tecnico rossonero

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Napoli. Nel mirino c’è anche la Juve.

PIOLI – «Sì in campionato, abbiamo punti in più in classifica ma è un risultato parziale. Domani è solo la 23esima giornata, vogliamo vincere tante partite e i conti li faremo alla fine».

