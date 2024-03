Charly Alcaraz finalmente titolare in Napoli Juve di questa sera Risolto il dubbio di Allegri: ecco la sua scelta

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime novità di formazione da casa Juve in vista del big match di questa sera in casa del Napoli. Una gara in cui, salvo sorprese, dovrebbe partire dall’inizio anche Charly Alcaraz.

L’argentino è finalmente pronto al debutto da titolare dopo la buona prova di settimana scorsa con il Frosinone. Una chance da sfruttare viste le assenze di McKennie e Rabiot, che potrebbero essere costretti a rimanere fuori anche contro l’Atalanta.

The post Alcaraz finalmente titolare in Napoli Juve? Allegri ha risolto il suo dubbio: la scelta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG