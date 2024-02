Alcaraz Juve, il retroscena sul colpo di mercato: «Ha colpito Giuntoli per questo». La rivelazione sul centrocampista

Tuttosport ha svelato un retroscena sul colpo Alcaraz piazzato dalla Juve nel corso della sessione di mercato di gennaio.

In base a quanto riferito dal quotidiano, infatti, Giuntoli sarebbe rimasto colpito dalle caratteristiche del centrocampista, in particolare dalla sua duttilità, già ai tempi del Napoli. Quando poi il Football Director bianconero ha fiutato l’affare negli ultimi giorni di mercato, non se l’è fatto scappare.

