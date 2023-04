Aldair: «Ecco quanto perde la Roma senza Smalling». Le parole dell’ex calciatore giallorosso in vista del match contro il Milan

Aldair ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di quanto Chris Smalling fondamentale per la Roma in vista del match contro il Milan e non solo. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Quando perde la Roma da 1 a 10? Il massimo. Smalling è uno che comanda il reparto ma anche che fa sentire a proprio agio chi gli sta accanto»

The post Aldair: «Ecco quanto perde la Roma senza Smalling» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG