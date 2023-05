Alex Sandro batte Gatti: il brasiliano è titolare in Juve Siviglia. Allegri sceglie lui con Bonucci e Danilo

Sarà Alex Sandro e non Gatti a partire titolare in Juve Siviglia. Allegri ha scelto il difensore brasiliano per completare il terzetto difensivo per la semifinale di andata di Europa League in programma dalle 21 all’Allianz Stadium insieme a Bonucci e Danilo.

Con Bremer non disponibile per un infortunio in panchina vanno quindi Gatti e Rugani.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS SIVIGLIA

