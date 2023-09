Alex Sandro Juve, decisione presa: addio a fine stagione. Ecco dove andrà a giocare il brasiliano in scadenza di contratto

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport il destino di Alex Sandro sarebbe ormai segnato.

A fine campionato il brasiliano ex Porto, attualmente infortunato (fuori un mese e mezzo, lesione ai flessori), verrà salutato dalla Juventus a parametro zero dopo 9 stagioni: pro- babile un futuro in Arabia Saudita (Al Nassr o Al Hilal).

