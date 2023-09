Riccardo Trevisani, giornalista di Sportmediaset, commenta così a Pressing il mancato cartellino rosso a Berardi in Sassuolo-Juve.

Le sue parole: «La settimana scorsa uno che ha preso la palla è stato espulso e la settimana dopo uno che ha provato a tranciare la gamba all’avversario è rimasto in campo. È una cosa che non si può sopportare, è il contrario del regolamento. È un errore gravissimo, perché se la Juve avesse pareggiato in superiorità numerica difficilmente avrebbe perso quella partita».

The post Trevisani: «Baschirotto prende la palla e viene espulso, Berardi trancia un gamba e resta in campo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG