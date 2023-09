Juve Lecce: Fagioli in vantaggio su Miretti, ballottaggio McKennie-Weah. E in attacco… Ultime sulle possibili scelte di Allegri

Il Corriere dello Sport questa mattina anticipa quelle che potrebbero essere le mosse di Allegri in vista di Juve-Lecce, per cui è previsto un po’ di turnover.

In attacco la a soluzione potrebbe essere Milik accanto a Vlahovic dal via, anche se l’opzione Kean non è da sottovalutare. A centrocampo Locatelli e Rabiot appaiono intoccabili e accanto a loro dovrebbe esserci Fagioli, in vantaggio sull’opaco Miretti visto a Reggio Emilia. Qualche dubbio sulle fasce, dove Cambiaso e Iling-Junior insidiano Kostic a sinistra, mentre Weah cerca di riprendersi il posto nel ballottaggio a destra con McKennie, che appare in ogni caso ancora favorito. Novità potrebbero esserci anche in difesa: Rugani, ancora a zero minuti finora, cerca l’esordio stagionale.

