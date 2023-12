Alex Sandro manda Rugani in panchina: Allegri sceglie il brasiliano per Monza Juve. E’ ufficiale la decisione sulla difesa

Alex Sandro manda Rugani in panchina e torna titolare nella difesa della Juve per la partita di questa sera in casa del Monza.

E’ ufficiale la scelta di Allegri di puntare sul difensore brasiliano che era tornato in campo con l’Inter dopo due mesi di infortunio. Con Alex Sandro ci sono i confermatissimi Bremer e Gatti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MONZA JUVENTUS

The post Alex Sandro manda Rugani in panchina: Allegri sceglie il brasiliano per Monza Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG