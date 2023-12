Guardalà: «Monza da non sottovalutare, è imbattuto in casa. Su Colpani e Palladino…». Le parole del giornalista

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport ha commentato le scelte di formazione del Monza per la partita contro la Juventus.

GUARDALA’ – «Palladino ha studiato qualcosa di particolare: ha scelto Colpani come falso nueve con alle spalle Machin trequartista e Ciurria e Birindelli che prende il posto di Ciurria, escludendo Colombo e Mota. Il Monza ha miglior difesa casalinga del campionato con 3 gol subito ed è imbattuto in casa. E’ una partita da non sottovalutare».

