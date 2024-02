Alex Sandro o Rugani per sostituire Danilo fermo per un turno di squalifica Il ballottaggio di Allegri verso Juve Udinese

La Juve dopo la sconfitta contro l’Inter scenderà in campo lunedì prossimo allo Stadium contro l’Udinese e non avrà Danilo, fermo per un turno di squalifica a causa dell’ammonizione rimediata nel derby d’Italia.

In difesa, quindi, per Allegri si apre un ballottaggio per chi andrà a sostituire il capitano. Per la Gazzetta dello Sport a giocarsi il posto di centrale di sinistra saranno Alex Sandro e Rugani.

The post Alex Sandro o Rugani per sostituire Danilo? Il ballottaggio di Allegri verso Juve Udinese appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG