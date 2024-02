Chiesa e Vlahovic in dubbio per Juve Udinese: è allarme in attacco. Dall’allenamento di oggi si capirà se potranno recuperare

La presenza di Chiesa e Vlahovic per Juve Udinese, al momento, è in dubbio. Dall’allenamento di oggi si capirà se i due attaccanti potranno recuperare o meno per il match in programma lunedì prossimo allo Stadium.

L’italiano è uscito zoppicando dalla sfida con l’Inter per una botta alla caviglia destra. Il serbo ha accusato un sovraccarico all’adduttore della coscia destra che sarà valutato con molta attenzione da Allegri e lo staff. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è allarme in attacco per la Juve che ad oggi avrebbe sicuramente a disposizione i soli Milik e Yildiz, visto che Kean è ancora infortunato.

The post Chiesa e Vlahovic in dubbio per Juve Udinese: è allarme in attacco appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG