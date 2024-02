Koopmeiners Juve, cresce l’ottimismo per il colpo: è lui la priorità per la Champions. Gli aggiornamenti sul centrocampista

E’ Koopmeiners la priorità di mercato della Juve per rinforzare il centrocampo in vista dell’auspicabile ritorno dei bianconeri in Champions League. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport.

Già a gennaio la Juve aveva fatto un tentativo per portare Koopmeiners alla corte di Allegri, ma la mancata cessione di Soulé in Arabia e l’elevata richiesta fatta dall’Atalanta hanno bloccato il piano di Giuntoli. Per l’estate, comunque, c’è ottimismo visti i buoni rapporti tra i club e i bianconeri faranno un nuovo tentativo consapevoli del fatto che dovranno pagare molto per comprare Koopmeiners.

