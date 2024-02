Tutti alla Juve sarebbero soddisfatti di quanto sta facendo Massimiliano Allegri. Le parti a marzo di vedranno per parlare del futuro

Come rivelato dal Corriere di Torino, a marzo la Juve e Massimiliano Allegri potrebbero sedersi intorno ad un tavolo per parlare del futuro. Sembra difficile che il tecnico livornese possa rimanere con il contratto in scadenza.

Dunque, gli scenari sul futuro di Allegri possono essere svariati ovvero rinnovo con ingaggio spalmato o separazione consensuale. In ogni caso, il club bianconero partendo dal presidente Ferrero passando per Giuntoli sembrano soddisfatti di quanto sta facendo il tecnico livornese.

