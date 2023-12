Alex Sandro out con la Roma: ecco con chi lo sostituisce Allegri nel big match dello Stadium in programma sabato

Non ci sarà Alex Sandro contro la Roma: il brasiliano della Juventus ha riportato un infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dal campo di circa due settimane.

Ecco perché per la partita dello Stadium è pronto Federico Gatti, che Allegri ha tenuto inizialmente in panchina a Frosinone in quanto diffidato: temeva di non averlo a disposizione contro i giallorossi. Gatti dovrebbe agire sul centro-destra, con Danilo dirottato a sinistra. Confermatissimo in mezzo Bremer.

