Chiesa-Juve, arrivano buone notizie verso la Roma: le ULTIME novità sulle condizioni dell’attaccante bianconero

Federico Chiesa ha saltato l’ultimo match di Serie A tra Frosinone e Juventus a causa di un fastidio al tendine rotuleo.

Per lui si è trattato però solo di uno stop precauzionale e per questo, secondo Tuttosport, dovrebbe recuperare per il big match dell’Allianz Stadium contro la Roma. Bisognerà capire se Allegri lo utilizzerà dall’inizio o a gara in corso.

