Alex Sandro più vicino al ritorno in campo: il difensore brasiliano ha messo un match nel mirino per il suo rientro

Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Alex Sandro è ormai pronto al rientro. Il brasiliano, fermo a lungo per infortunio, è giunto ormai alla fase finale del suo recupero.

Per lui il ritorno è previsto alla fine del mese di novembre, probabilmente quando la Juventus avrà in calendario il big match casalingo contro l’Inter. In alternativa potrebbe rientrare in mezzo al mini ciclo di fuoco con Monza e Napoli.

