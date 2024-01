Alex Sandro via dalla Juve a fine stagione: ci sono due nomi per sostituirlo. Questi gli obiettivi per la difesa

Alex Sandro è destinato a lasciare la Juve a parametro zero a fine stagione, visto che ha il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo, almeno fino a questo momento, non è nell’aria.

Per Tuttosport sono i due i nomi di difensori che i bianconeri stanno monitorando per sostituire il brasiliano. Si tratta di Djalò che ha un accordo verbale con l’Inter (ma finché non c’è la firma tutto può succedere) e sarebbe un investimento per il futuro a parametro zero e di Kelly che può arrivare sempre a costo zero in estate (lo vuole anche il Milan).

