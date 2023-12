Il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil non riesce a trattenere la sua soddisfazione per lo splendido risultato raggiunto.

Imanol Alguacil ha parlato in conferenza stampa del pareggio con l’Inter che vale il primo posto del girone. “Non abbiamo vinto ma abbiamo conquistato una notte storica. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questi ragazzi, abbiamo lottato contro una grande Inter, un grandissimo allenatore e uno stadio pazzesco. Bisogna avere grandi giocatori e che hanno le idee chiare e poi impostarle per giocare in uno stadio così speciale: un allenatore non è niente senza i giocatori, quando danno il 100% si vede. Io posso solo ringraziarli, questo gruppo sta facendo qualcosa di incredibile e ce ne renderemo conto tra qualche anno. Sono orgoglioso di appartenere a questa società, continueremo con questo entusiasmo. E’ un orgoglio assurdo, non riesco a dire altro: lottare come stasera in uno stadio meraviglioso è una cosa incredibili. Sono i finalisti di Champions, non ci rendiamo conto del valore della partita, tra un po’ di tempo ce ne renderemo conto. Questo entrerà nella storia: volevamo vincere stasera e abbiamo fatto di tutto, ma sono molto felice e orgoglioso”.

coreografia tifosi Inter

Impresa

“Ci renderemo conto più avanti di quanto fatto in questo girone: adesso è facile parlare della Real Sociedad, io sono orgoglioso di questa squadra quando affronta tutte le partite come la Champions League, questa è una cosa da non sottovalutare. Non siamo diventati bravissimi e poco fa ed eravamo scarsi: questa squadra non pensa a chi affronta ma gioca sempre allo stesso modo, è importantissimo ed è il valore di questa squadra. L’Inter? Era una partita complicata, arrivare primi è qualcosa di grande ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato”.

L’articolo Alguacil: “Notte storica, sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, abbiamo lottato contro una grande Inter” proviene da Notizie Inter.

