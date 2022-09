Le parole di Ante Simundza, allenatore del Lugodorets avversaria d’Europa League della Roma: «Dobbiamo pensare a noi»

Ante Simundza, allenatore del Lugodorets, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con la Roma di Europa League. Di seguito le sue parole.

«Domani incontriamo una grande squadra, con un grande allenatore in panchina. Dobbiamo pensare a noi stessi, a come mantenere il più alto livello possibile. Ci servono coraggio e fiducia per giocare e provare a competere contro la Roma. Dal primo giorno ho dichiarato che non ci interessa contro chi giochiamo, proviamo a vincere la partita contro chiunque. La Roma ha grande qualità e gioca in uno dei campionati migliori d’Europa, ma non cambierà il modo di pensare. Non so cosa porterà la partita, ma la affronteremo con mentalità vincente».

L’articolo All. Lugodorets: «La Roma è una grande squadra» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG