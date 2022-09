Ecco le parole del dirigente del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic che parla alla Gazzetta dello Sport dell’Inter.

Sono queste le parole di Hasan Salihamidzic, dirigente del Bayern Monaco che discute alla Gazzetta dello Sport dell’Inter, ripercorrendo la storia: “Non c’è un segreto, sono sempre le persone che fanno tanto per il club. Per 30 o 40 anni c’erano Hoeness e Rummenigge che hanno lavorato duramente, hanno costruito la strada quando i tempi erano duri. Si può dire che l’ascesa è cominciata quando Hoeness ha venduto proprio Rummenigge all’Inter, negli anni 80: debiti cancellati e da lì è nata la storia di un successo. Adesso ci siamo io e Oliver Kahn. Proviamo sempre a costruire una buona squadra, anche quest’anno crediamo di averlo fatto.“

Edin Dzeko

Conclude sull’assenza di Lukaku: “Romelu è importante, ma penso che al suo posto giocherà Dzeko. Lo conosco molto bene, è bosniaco come me. Può fare la differenza, lo si è visto. Per noi non cambia tanto.“

