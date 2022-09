Il Milan di Stefano Pioli perde pezzi in fase offensiva. Dopo Ante Rebic anche Divock Origi non è al meglio. I tifosi hanno iniziato a…

Allarme Milan in attacco: Rebic è fermo da qualche settimana per via della piccola ernia discale che gli ha procurato le “illazioni” contro cui si è ribellato Stefano Pioli.

Origi potrebbe tornare ad ottobre. I tifosi sono perciò caduti in depressione, sui social hanno preso a martellate il mercato rossonero.

Giroud si è riacceso nelle ultime giornate, basterà per il Diavolo?

The post Allarme Milan: in attacco Rebic e Origi out. Giroud basterà? appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG