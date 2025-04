Alle 20.45 Udinese-Milan, ecco dove è possibile seguire il match

Tutto pronto al Bluenergy Stadium per l’anticipo della 32ª giornata di Serie A: il Milan cerca punti preziosi in chiave Europa, mentre i friulani vogliono risalire la classifica.

La 32ª giornata di Serie A si apre ufficialmente con Udinese-Milan, in programma alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium. I rossoneri non vincono dallo scorso 15 marzo (2-1 contro il Como a San Siro) e vogliono invertire la rotta per non perdere il treno europeo. Per Leao e compagni sarà fondamentale tornare a casa con i tre punti. Inoltre, il tecnico portoghese valuta una mossa a sorpresa per il match contro l’Udinese: possibile svolta tattica in avanti con due punte centrali.

Dall’altra parte, l’Udinese – ormai virtualmente salva – ha ancora l’obiettivo di centrare un piazzamento nella parte sinistra della classifica, in lotta con Genoa e Torino per la decima posizione. All’andata fu 1-0 per il Milan, nonostante l’espulsione di Reijnders nel primo tempo.

Il futuro del Milan: alla ricerca di nuovi leader

Nonostante la fase finale del campionato, il Milan si prepara ad affrontare una stagione di grande rinnovamento. Con l’attuale tecnico Sergio Conceição, che sembra destinato a lasciare la panchina rossonera, la dirigenza è già al lavoro per trovare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Parallelamente, si intensificano le trattative per un nuovo direttore sportivo, figura cruciale per il rilancio del club. La stagione 2025/2026 si prospetta ricca di aspettative, con i tifosi rossoneri pronti a sognare nuove conquiste e a riprendersi il posto che spetta al Milan tra i grandi d’Europa.

Dove vedere Udinese-Milan in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su più piattaforme: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile seguire l’incontro su DAZN, NOW e Sky Go.

