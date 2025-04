No a Pep Guardiola, incredibile retroscena in casa Milan

Incredibile retroscena nell’ambiente rossonero: il club ha detto no all’allenatore del Manchester City, i dettagli dell’indiscrezione.

Questa sera il Milan scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine per provare a tenere viva la speranza di qualificazione in Europa ma, la sensazione, è che il campionato dei rossoneri sia praticamente finito. Un’eventuale non vittoria in Friuli chiuderebbe definitivamente ogni spiraglio, ma comunque il Diavolo dovrà compiere una vera e propria impresa nelle poche giornate rimanenti. Ecco perché, oltre a pensare alla Coppa Italia, la società sta riflettendo sul futuro: il prima tema sarà la scelta del prossimo direttore sportivo, con le opzioni Paratici e D’Amico tramontate in maniera definitiva.

Tare porta al Milan un allenatore a sorpresa: tifosi spiazzati

Tra nuovo DS e allenatore

I nomi nella lista per diventare il nuovo DS del Milan sono rimasti tre: Giovanni Sartori, Giovanni Manna e Igli Tare. I primi due hanno lo stesso “problema” di D’Amico: sono legati ad un contratto con Bologna e Napoli fino al 2027 e le società possono decidere di non farli partire verso Milano. Il dirigente albanese, invece, è libero da oltre due anni dopo la sua esperienza ultradecennale con la Lazio, quindi sarebbe più facile da inserire nell’organigramma societario e potrebbe cominciare a lavorare da subito. Il Milan dovrà necessariamente fare in fretta: bisognerà trovare anche un nuovo allenatore e cambiare qualcosa nella rosa rossonera, autrice di una stagione pessima su tutti i fronti.

Il no a Pep Guardiola

A proposito di modifiche, molti tifosi hanno paura che i rossoneri debbano cedere dei pezzi importanti della squadra per far fronte al mancato accesso alla Champions League. Uno dei più apprezzati in Europa è Tijjani Reijnders e i milanisti temono un Tonali bis con l’olandese. Il Manchester City e il Real Madrid sono sulle tracce del centrocampista, con gli inglesi in prima linea: il Milan ha risposto con un no secco, Reijnders è incedibile. Più in bilico le posizioni di Theo, Leao e Maignan: per questi tre, se dovesse arrivare l’offerta giusta, il Diavolo potrebbe pensare ad una cessione.

