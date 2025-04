Milan News – Carlo Ancelotti può tornare, lo scenario all’orizzonte

Carlo Ancelotti può tornare, lo scenario all’orizzonte è uno di quelli che fa sognare. SportMediaset ha rivelato tutti i dettagli.

In Casa Milan, la ricerca del nuovo direttore sportivo resta il tema centrale e più discusso. Nella giornata di ieri, il presidente Paolo Scaroni ha rivelato alcuni retroscena importanti, sottolineando come la scelta del DS sarà determinante per il futuro del club, sia a livello tecnico che progettuale. Durante il suo intervento, Scaroni ha anche voluto spezzare una lancia a favore della stagione in corso, definita complessa ma non del tutto da dimenticare. Il presidente ha infatti ricordato come la vittoria della Supercoppa Italiana rappresenti un piccolo ma significativo segnale positivo in un’annata ricca di difficoltà.

Marotta tuona sul Milan e passa all’attacco: “Questa cosa mi fa inc***are molto”

Dalla nomina del nuovo DS a un possibile ritorno eccellente al Milan

Dalla nomina del nuovo direttore sportivo passerà inevitabilmente anche la scelta del prossimo allenatore che, al termine della stagione, prenderà il posto di Conceicao. Nelle ultime ore, però, sta emergendo una possibilità tanto suggestiva quanto clamorosa per la panchina del Milan. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, starebbe prendendo forma l’ipotesi di un ritorno eccellente, capace di infiammare i tifosi e rilanciare con forza le ambizioni del club. Una scelta che, se confermata, segnerebbe un punto di svolta per il nuovo corso rossonero. Le prossime settimane saranno decisive.

Carlo Ancelotti può tornare, lo scenario all’orizzonte

Carlo Ancelotti, attualmente alla guida del Real Madrid, si trova in una fase critica della stagione dove i risultati ottenuti nelle competizioni potrebbero determinare il suo futuro. Secondo quanto riportato da SportMediaset, un insuccesso in Liga e in Champions League – sottolineato dalla pesante sconfitta per 3-0 subita dall’Arsenal – potrebbe segnare la fine del suo rapporto con il club spagnolo. Il possibile successore alla guida dei Blancos sarebbe Xabi Alonso, già simbolo del Real e attuale tecnico in grado di compiere imprese note come il “miracolo Leverkusen”. Nonostante le sfide e le pressioni legate alla carriera internazionale di Ancelotti, emerge forte il desiderio di un suo possibile ritorno in Italia, paese che ha visto i suoi trionfi sia come giocatore che come allenatore. Milan e Roma, due squadre significanti nel percorso professionale di Carlo, sarebbero le destinazioni più calde in caso di rientro in Serie A. L’amore e il legame profondo con il Milan, in particolare, potrebbero favorire un nostalgico ritorno di Ancelotti alla guida rossonera, nonostante ciò comporti inevitabili ridimensionamenti economici e di aspettative.

