Calciomercato Milan, colpo in arrivo dal Barcellona: piovono conferme

In casa Milan la stagione che sta andando a concludersi è già un fallimento annunciato. La vittoria della Coppa Italia non cambierebbe la situazione, e la società sta già ragionando in vista della prossima stagione. Sarà fondamentale rivoluzionare la squadra e fare un calciomercato da protagonisti. E mentre Pellegatti suggerisce due profili da acquistare, da Barcellona arrivano conferme per il giocatore…

Il sostituto di Joao Felix arriverà da Barcellona?

L’esperienza di Joao Felix al Milan è stata tutt’altro che entusiasmante fino ad ora. Il giocatore ha mostrato lampi di classe cristallina, ma nonostante un esordio da fenomeno col tempo è andato sempre più spegnendosi. Il riscatto dal Chelsea, o anche un semplice prolungamento del prestito, ad oggi sarebbe molto oneroso, e la società non sembra orientata a confermarlo. Bisognerà quindi trovare un sostituto, e la società sembrerebbe averlo trovato in quel di Barcellona.

Milan-Ansu Fati: si può fare?

Fino a poco tempo fa Ansu Fati era considerato come uno dei giocatori più promettenti al mondo. Si parlava della giovane ala come di uno che avrebbe potuto serenamente vincere il Pallone d’Oro prima dei 25 anni. Invece il suo cammino non è stato proprio idilliaco nell’ultimo tempo. Anche per colpa di una scarsa integrità fisica è finito ai margini a Barcellona, e potrebbe partire. Il Milan potrebbe farci un pensierino e i blaugrana potrebbero essere interessati a spedirlo un anno in prestito.

