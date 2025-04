Tare porta al Milan un allenatore a sorpresa: tifosi spiazzati

Tare porta al Milan un allenatore a sorpresa. L’ultima voce di mercato lo accosta ai rossoneri, e con lui spunta un allenatore a sorpresa.

Nel mondo del calcio, l’interesse per il ruolo di direttore sportivo al Milan si rinnova, portando alla luce nomi noti e nuove possibili direzioni per il futuro della squadra. La figura del direttore sportivo, cruciale per la definizione della strategia sportiva e del mercato, è al centro delle speculazioni dopo la decisione di Giorgio Furlani di interrompere la trattativa per la nomina di Fabio Paratici. Nella giornata di ieri Paolo Scaroni ha svelato nuovi indizi determinanti in merito alla scelta che il Club si appresta a fare. Tra i candidati più discussi, emerge con forza il nome di Igli Tare, già apprezzato da figure di spicco come Ibrahimovic e noto per il suo lavoro con la Lazio. La sua eventuale nomina potrebbe aprire scenari inattesi anche per la scelta del nuovo allenatore, con nomi sorprendenti che entrano nel dibattito.

Ultimatum Milan al calciatore: “Se vuoi restare abbassati lo stipendio”

La ricerca di un nuovo direttore sportivo

Il Milan si trova in una fase di riflessione interna per colmare la posizione vacante di direttore sportivo. Dopo aver evitato per due anni di investire in una figura di spicco per questo ruolo, la società sembra ora pronta a compiere dei passi concreti. La scelta sembra pendere tra profili esperti, capaci di infondere nuova energia e direzione al club, con Igli Tare che emerge come candidato di spicco grazie al consenso generale e al suo rapporto positivo con figure chiave del Milan, tra cui Moncada.

Tare porta al Milan un allenatore a sorpresa

L’arrivo di un nuovo direttore sportivo ha indiscrezioni immediate anche sul futuro della guida tecnica della squadra. Sebbene nomi come Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Roberto De Zerbi siano stati valutati, le circostanze attuali rendono la loro candidatura meno praticabile. In questo contesto, l’eventuale nomina di Tare potrebbe portare a considerare opzioni finora tenute in minor conto, come quella di Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, legato all’Atalanta fino a giugno ma desideroso di nuove sfide, potrebbe trovare nel Milan l’opportunità di rilanciarsi, grazie anche al rispetto e alla stima che Tare ha sempre dimostrato nei suoi confronti.

