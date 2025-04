Milan, tegola pesantissima: si ferma un altro giocatore, a Udine serve il miracolo

A Udine il Milan proverà a salvare la faccia, ma spunta un nuovo indisponibile fra i rossoneri.

Il Milan stasera giocherà alla Dacia Arena contro l’Udinese, alle 20.45. Ad inizio anno guardando le rose sarebbe sembrata una partita dall’epilogo scontato ad oggi, nonostante gli 8 punti di differenza, ci sono solo due posizioni di distanza fra le due squadre. I Friulani, dopo due vittorie consecutive, hanno ottenuto solamente un punto nelle ultime quattro, giocando comunque un buon calcio. E mentre scoppia la lite in quel di Milanello, spunta un nuovo indisponibile per la partita odierna…

Si ferma anche Gimenez, la situazione

Il Milan nella partita di questa sera dovrà fare a meno del Bebote, Santiago Gimenez. Il messicano infatti non è stato nemmeno convocato a causa della botta ricevuta da De Gea in occasione della partita contro la Fiorentina. Gli esami avevano scongiurato lesioni, ma il messicano evidentemente ha bisogno di qualche giorno in più per recuperare dalla botta, che è stata tutt’altro che leggera.

A Udine con un allenatore già esonerato?

Ormai da tempo è risaputo che Sergio Conceiçao non sarà l’allenatore del Milan il prossimo anno. I dati della squadra col portoghese sono pessimi e anche se il diavolo vincesse la Coppa Italia i demeriti sarebbero comunque troppi per una conferma. Nel suo contratto è prevista una clausola che permetterebbe al Milan di non pagare più Conceiçao in caso di esonero quest’estate. Pure il portoghese sa che anche solo per una questione meramente economica la società preferirebbe risparmiarsi il suo ingaggio per rischiare poi di esonerarlo a stagione in corso e doverlo stipendiare fino alla fine del contratto. Il Milan arriva a Udine con un allenatore già esonerato.

