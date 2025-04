“Scambio” a sorpresa con Musah: così il Milan può piazzare il colpo da sogno, La Gazzetta svela il super piano

“Scambio” a sorpresa con Musah: così il Milan può piazzare il colpo da sogno. La Gazzetta dello Sport ha svelato i dettagli dell’affare.

I tifosi del Milan si interrogano ogni giorno di più sulle prossime mosse del Club, spinti da una forte voglia di riscatto dopo una stagione deludente. In questo clima di attesa, Carlo Pellegatti è uscito allo scoperto rivelando due nomi che, qualora arrivassero, potrebbero riportare entusiasmo e ambizione: profili capaci di garantire spettacolo e vittorie. Pellegatti non ha nascosto il suo ottimismo, sottolineando come il Milan abbia l’occasione di aprire un nuovo ciclo vincente. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club saprà cogliere questa opportunità e restituire alla tifoseria un progetto solido e competitivo.

Il piano del Milan e uno “scambio” a sorpresa con Musah

Dalla nomina del nuovo direttore sportivo dipenderanno molte – se non tutte – le strategie del Milan in vista del mercato estivo. La società, pur consapevole della quasi certa esclusione dalla prossima Champions League, starebbe lavorando a un piano di pronto rilancio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle stanze di Via Aldo Rossi starebbe prendendo forma un’idea che potrebbe infiammare i tifosi: un possibile super “scambio” che coinvolgerebbe Yunus Musah. Il centrocampista statunitense potrebbe infatti essere inserito come pedina tecnica per arrivare a un grande nome, il colpo che i tifosi attendono per sognare davvero.

Il piano delineato da La Gazzetta dello Sport ruota attorno alla cessione, ormai quasi inevitabile, di Yunus Musah. Il centrocampista americano è finito spesso nel mirino della critica da parte dei tifosi a San Siro, e la società rossonera starebbe valutando l’ipotesi di cederlo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Una somma che verrebbe immediatamente reinvestita per tentare l’assalto a Samuele Ricci del Torino, profilo molto gradito al Milan per qualità e visione di gioco. Urbano Cairo, però, non intende scendere sotto i 30 milioni: l’idea rossonera è abbassare l’esborso cash proprio grazie all’inserimento della cessione di Musah.

