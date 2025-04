Il Barcellona lo “scarica”, e il Milan fiuta il colpaccio: trovata la formula per l’affare da sogno per i tifosi

Il Barcellona lo “scarica”, e il Milan fiuta il colpaccio. L’ultima rivelazione di mercato suggerisce un colpo da favola per i rossoneri.

In un panorama calcistico sempre più dinamico, il Milan si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione, non solo nei ranghi dirigenziali ma anche nella composizione della squadra. Paolo Scaroni, nella giornata di ieri, ha svelato importanti aggiornamenti in merito al nuovo DS rossonero e al futuro di Ibra al Milan. Con l’arrivo di una nuovo direttore sportivo e il cambio di allenatore, il club rossonero si appresta ad accogliere una stagione di grandi cambiamenti. Ma tra i movimenti di mercato più attesi, spicca un possibile affare con il Barcellona che potrebbe portare nuove energie in attacco per il Milan.

“Resta al Milan se il nuovo DS lo vorrà”, Fabrizio Romano sgancia la bomba

Un addio annunciato: Joao Felix lascia Milano

L’avventura di Joao Felix con la maglia del Milan sembra ormai giungere al capolinea. Nonostante un inizio promettente, contrassegnato da prestazioni incisive come quella in Coppa Italia contro la Roma, il giocatore portoghese non è riuscito a mantenere una costanza di rendimento, trovando sempre meno spazio in squadra. Le sue incertezze sul campo e i continui dubbi sul suo ruolo hanno condotto a una serie di prestazioni sottotono, che hanno inevitabilmente influito sulla decisione del club di non riscattarlo, facendolo tornare al Chelsea.

Il Barcellona lo “scarica”, e il Milan fiuta il colpaccio

Per colmare il vuoto lasciato da Felix – scrive SpazioMilan.it – il Milan volge lo sguardo verso uno dei talenti che ha fatto sognare i tifosi del Barcellona: Ansu Fati. Un tempo considerato la futura stella blaugrana, Fati ha attraversato un periodo complicato tra panchine e prestiti, senza riuscire a esprimere appieno il suo potenziale. Tuttavia, la sua giovane età, 22 anni, e le qualità tecniche indiscusse rendono l’idea di un suo trasferimento al Milan estremamente allettante, specialmente considerando la formula del prestito come opzione privilegiata per l’acquisizione.

