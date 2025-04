“Scambio immediato” con il Milan a fine stagione, la voce infiamma il mercato: l’incredibile “proposta” per un colpo da sogno

“Scambio immediato” con il Milan a fine stagione, la voce infiamma il mercato. Il noto giornalista ha lanciato una nuova idea per il futuro.

Il tema della nomina del nuovo direttore sportivo del Milan continua a dominare le discussioni tra i tifosi e gli esperti. Paolo Scaroni, presidente del Club, ha recentemente fornito importanti dettagli sulla questione, aggiungendo anche nuove indicazioni sul futuro di Zlatan Ibrahimović, che potrebbe influenzare le decisioni a livello di mercato. La scelta del DS, infatti, sarà cruciale per delineare le prossime mosse del Milan, con il mercato estivo che si preannuncia come un banco di prova decisivo per il futuro rossonero.

Il Milan ha scelto la linea da seguire

Una delle prime decisioni cruciali che il nuovo direttore sportivo del Milan dovrà affrontare riguarda la scelta del nuovo allenatore. Diversi nomi sono in lizza per prendere il posto di Conceicao, ma la società sembra voler agire con grande prudenza. La priorità sarà quella di individuare la figura più adatta a guidare la squadra nel lungo periodo, in grado di restituire al Milan competitività e stabilità. Il Club, infatti, è determinato a fare una valutazione accurata, senza affrettare il processo, per scegliere il tecnico che meglio si adatti alla visione futura della squadra.

Maurizio Cardone, intervenuto ai microfoni di Zona Rossonera, ha lanciato una proposta interessante per il mercato del Milan. Secondo il noto esperto, il club non dovrebbe puntare su Kyle Walker, pur riconoscendone l’esperienza. “Ha 34 anni, non puoi tenere un giocatore solo per la sua esperienza. Il Milan dovrebbe puntare su un profilo più giovane, con esperienza internazionale, magari di 25/26 anni”, ha spiegato Cardone. Inoltre, ha suggerito il nome di Dodo come possibile rinforzo per il Milan, ritenendolo l’acquisto ideale per aggiungere dinamismo alla fascia destra, soprattutto senza Theo Hernandez in campo.

