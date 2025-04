“Con questi due al Milan ci divertiamo”, Pellegatti fa sognare i tifosi con un doppio colpo da urlo: “Sono perfetti”

“Con questi due al Milan ci divertiamo”, Pellegatti fa sognare i tifosi con un doppio colpo da urlo. Ecco le sue ultime rivelazioni.

Dopo una settimana di intensi rumors sul futuro del nuovo direttore sportivo, il Milan è pronto a concentrarsi sul calcio giocato. Domani, al Friuli, affronterà un’Udinese agguerrita e in ottima forma. In conferenza stampa, il tecnico Conceicao ha annunciato due assenze pesantissime tra le fila rossonere, aggiungendo che uno dei giocatori non ha una data certa di ritorno: “Non so quando rientrerà”. La sfida si preannuncia cruciale per il Milan, che dovrà far fronte a queste difficoltà per mantenere vive le speranze di un finale di stagione positivo.

Marotta tuona sul Milan e passa all’attacco: “Questa cosa mi fa inc***are molto”

I tifosi pensano al futuro e Pellegatti illumina con due nomi da sogno

Nonostante il Milan abbia ancora la possibilità di conquistare l’accesso all’Europa sul campo, i tifosi sono già proiettati al futuro e a una nuova rinascita del progetto rossonero. Carlo Pellegatti, ospite di Elastici, il podcast di Cronache di Spogliatoio, ha svelato i due nomi su cui il Milan dovrebbe puntare per tornare a vincere e a divertire. Pellegatti ha indicato due profili che potrebbero garantire al club un futuro di successi, puntando su un progetto che unisca qualità, gioco spettacolare e ambizioni elevate, in linea con le tradizioni vincenti del Milan.

“Con questi due al Milan ci divertiamo”, Pellegatti fa sognare i tifosi

“Con Allegri e Ambrosini, Milanismo e pragmatismo”. Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del futuro del Milan durante il podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio, esprimendo la sua opinione su come il club debba ripartire. Pellegatti ha proseguito analizzando i possibili nomi per il ruolo di direttore sportivo e allenatore: “Se mi dici Italiano, mi diverte in questo momento, Conte è sempre un’opzione forte, Gasperini è un altro allenatore intenso e europeo, De Zerbi ha un suo fascino”. Per il prossimo anno, Pellegatti ha sottolineato: “Voglio la normalità in tutti i sensi” e ha aggiunto che senza Paratici, il Milan rischia una partenza “falsa”, considerando il dirigente come l’ideale per il progetto.

Leggi l’articolo completo “Con questi due al Milan ci divertiamo”, Pellegatti fa sognare i tifosi con un doppio colpo da urlo: “Sono perfetti”, su Notizie Milan.