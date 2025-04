“Resta al Milan se il nuovo DS lo vorrà”, Fabrizio Romano sgancia la bomba: i dettagli dell’incredibile rivelazione

“Resta al Milan se il nuovo DS lo vorrà”, Fabrizio Romano sgancia la bomba. L’ultima rivelazione aggiunge mistero al suo futuro.

I tifosi del Milan sono in fermento, desiderosi di conoscere il nome del nuovo DS e dell’allenatore che sostituirà Conceicao. Carlo Pellegatti, noto tifoso e giornalista, si è esposto sulle possibili scelte, facendo due nomi che stanno già facendo sognare i rossoneri: “Con loro due ci divertiamo”. Pellegatti ha parlato di profili che potrebbero portare una nuova energia al club, facendo intuire che il Milan è pronto a tornare a vincere e divertire i propri tifosi. Le sue parole, cariche di ottimismo, accendono la speranza di un futuro migliore.

Il mercato sarà un banco di prova cruciale per le ambizioni del Milan, con il progetto rossonero che dipenderà anche dalle scelte in entrata e uscita. Fabrizio Romano, attraverso un post sul suo profilo X, ha rivelato un interessante retroscena sul futuro di uno dei big della rosa rossonera. Secondo quanto emerso, le trattative sul futuro del giocatore potrebbero influenzare le strategie del club, lasciando intravedere scenari interessanti per le prossime mosse del Milan. I tifosi sono in attesa di capire come si evolveranno le operazioni, soprattutto quelle che coinvolgono i giocatori più importanti.

Fabrizio Romano ha condiviso importanti dettagli sul futuro di Kyle Walker, rivelando che la sua storia con il Manchester City finirà in estate, indipendentemente dalle scelte del Milan. Il giornalista ha aggiunto che il club rossonero ha una clausola di opzione d’acquisto per il terzino inglese, ma la decisione finale verrà presa con l’arrivo del nuovo direttore sportivo. Nonostante l’opzione, sembra che Walker non rimarrà al City, poiché il club inglese è pronto ad ingaggiare un nuovo terzino. Questo scenario potrebbe influenzare le mosse del Milan nel prossimo mercato estivo.

