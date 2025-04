Capello tuona contro il Milan, non risparmia nessuno: l’ex rossonero svela il vero e grande male del Club

Capello tuona contro il Milan, non risparmia nessuno. L’ex rossonero ha messo in luce quello che, a suo dire, è il grande problema.

Il Milan sta cominciando a muoversi per scrivere un nuovo capitolo, con l’obiettivo di tornare a vincere. Tuttavia, non mancheranno scelte difficili. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un vero e proprio ultimatum societario a un giocatore rossonero: “Se vuoi restare, abbassati lo stipendio”. Con questo scenario, tutto sembra essere in discussione, con la società pronta a prendere decisioni importanti in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà anche dalla nomina del nuovo direttore sportivo, che determinerà la strategia di mercato e le mosse future per il club.

Dalle parole di Scaroni sul nuovo DS agli attacchi di Capello al Milan

In merito alla scelta del nuovo direttore sportivo, Paolo Scaroni ha parlato ufficialmente nelle ultime ore, rivelando che sono in corso approfondite ricerche e sondaggi per individuare la figura più adatta a guidare il Milan nel futuro. Tuttavia, intorno alla squadra e alla società le critiche non accennano a diminuire. Fabio Capello, ex allenatore rossonero, è stato particolarmente duro nel suo giudizio, esprimendo preoccupazione per la direzione presa dal club e sottolineando le difficoltà in corso. Le parole di Capello, autorevoli e dirette, hanno ulteriormente alimentato il clima di incertezza attorno al Milan.

Capello tuona contro il Milan, non risparmia nessuno

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha espresso un giudizio severo sulla situazione attuale del club durante un intervento al palco de Il Foglio a San Siro. Le sue parole, riprese da Tuttomercatoweb, sono state taglienti: “Non c’è pensiero, non c’è unione: la scelta più importante sono i giocatori. Se non riesci a scegliere quelli che possono indossare la maglia del Milan, vuol dire che non sei in grado di valutare a livello personale prima che tecnico”. Con queste dichiarazioni, Capello ha messo in evidenza le difficoltà che il club sta affrontando, soprattutto nelle scelte di mercato.

