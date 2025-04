“Non può scegliere lui il nuovo DS del Milan”, il clamoroso retroscena inchioda la società: l’accusa al Club è durissima

“Non può scegliere lui il nuovo DS del Milan”, il clamoroso retroscena inchioda la società. L’ultima accusa al Club è davvero forte.

Il futuro del Milan dipenderà da scelte cruciali, e nelle ultime ore si parla con insistenza di un vero e proprio ultimatum rivolto a un giocatore rossonero: “Se vuoi restare, abbassa lo stipendio”. Questa situazione sta iniziando a preoccupare i tifosi, che temono che possibili cessioni o sacrifici economici possano influenzare la squadra. Le prossime settimane si preannunciano decisive, con il club chiamato a fare scelte importanti per il mercato e la pianificazione futura. L’incertezza sull’andamento delle trattative sta tenendo i tifosi con il fiato sospeso, in attesa di novità concrete.

Marotta tuona sul Milan e passa all’attacco: “Questa cosa mi fa inc***are molto”

Il tema nuovo DS e la forte accusa al Milan

Altri temi cruciali per il futuro del Milan riguardano la nomina del nuovo direttore sportivo e la scelta dell’allenatore che sostituirà Conceicao. Queste decisioni saranno determinanti per capire la direzione che il club intende prendere. Tuttavia, mentre il Milan è al lavoro su questi fronti, iniziano a emergere accuse da parte di un noto giornalista che ha sollevato un caso particolarmente spinoso. Le sue parole stanno alimentando polemiche e interrogativi, facendo crescere la tensione intorno alle scelte del club, con i tifosi che attendono risposte concrete e chiarezza sulla gestione della squadra.

“Non può scegliere lui il nuovo DS del Milan”, il clamoroso retroscena inchioda la società

Sui canali di Sportitalia, Michele Criscitiello ha sollevato una questione delicata riguardo al Milan e alla nomina del nuovo direttore sportivo. Il giornalista ha espresso dubbi sulla figura di Furlani, affermando: “Se Furlani non è un uomo di calcio come tutti ci raccontano e come lui stesso indirettamente ha ammesso, come fa a scegliere il direttore sportivo? Se io devo scegliere un responsabile farmaceutico, ma non so niente di medicina, non posso scegliere io. Qualcuno che capisce di calcio deve scegliere il direttore sportivo, non Furlani, che è uomo di numeri e di economia, ma non di calcio”. Queste parole hanno acceso il dibattito sulla leadership sportiva del club e sulla gestione delle scelte fondamentali per il futuro rossonero.

Leggi l’articolo completo “Non può scegliere lui il nuovo DS del Milan”, il clamoroso retroscena inchioda la società: l’accusa al Club è durissima, su Notizie Milan.