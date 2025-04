Yes Cup 2025, Pasqua sul campo a Milano con la quarta edizione del famoso torneo di calcio giovanile

Il calcio non si ferma mai, neanche nella vacanze pasquali: torna la Yes Cup, torneo di calcio giovanile giunto alla sua quarta edizione. La competizione internazionale si svolgerà a Milano dal 17 al 20 aprile.

Per un attimo, stacchiamo la spina dal calcio professionistico: in questo articolo non parleremo della gara di Udinese-Milan di questa sera e nemmeno della situazione legata al nuovo direttore sportivo rossonero. Oggi parliamo di calcio giovanile e di un torneo molto importante per la città di Milano: stiamo parlando della Yes Cup 2025, competizione giunta alla quarta edizione che comprende ben 87 squadre provenienti da tutto il mondo che si giocherà dal 17 al 20 aprile. I team sono divisi in 13 categorie: dagli under 8 alle Girls 13 fino agli under 17; non mancherà nessuno all’appello. A testimonianza dell’importanza di questo torneo, le cerimonia inaugurale si svolgerà all’interno di San Siro, il simbolo del calcio milanese.

Giocatori e giocatrici da tutto il mondo

La competizione internazionale organizzata da AL2 Sport raccoglierà ben 3000 calciatori nel capoluogo lombardo: 2250 ragazzi e 750 ragazze da tutto il mondo sono pronti a sfidarsi sul campo. Oltre alle tante squadre europee (una per Albania, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Lituania e Polonia, due per Germania Olanda e Scozia, tre per l’Inghilterra, quattro per la Danimarca, cinque per la Francia e otto per la Svizzera, oltre alle 47 italiane), saranno presenti anche tre dagli Stati Uniti e una dall’Australia. La Yes Cup 2025 sarà un’occasione per dimostrare che il calcio, in primis, è condivisione, unione e passione e che è uno sport che permette di mischiare tutte le culture del nostro pianeta. Non sarà solo sport: con questo torneo, si vorrà fare gol anche per la beneficienza.

Un gol per l’associazione benefica I Bindun

La Yes Cup 2025, come detto, non sarà legata solo al prato verde, ma strizzerà l’occhio anche alla Charity. Ogni rete segnata in qualsiasi torneo di tutte le categorie donerà un euro in beneficienza grazie anche alla collaborazione di Goleador. La cifra totale sarà devoluta all’associazione I Bindun attraverso i progetti portati avanti da Agorà. Questo gruppo benefico è nato nel 1982 e, da quel momento, cerca di regalare una gioia alle persone meno fortunate; anche Beppe Bergomi e Beppe Baresi fanno parte della squadra. Per concludere, un dettaglio sulla serata di presentazione: verrà accompagnata dalla cantina Le Monde che omaggerà tutte le squadre partecipanti con una bottiglia di Pinot Bianco e di Ribolla Gialla. Un torneo davvero enorme che permetterà ai ragazzi di divertirsi e di fare del bene contemporaneamente: un ottimo progetto per la città di Milano.





