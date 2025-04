Insulti a Maignan, la Curva dell’Udinese ha preso posizione

Alla vigilia di Udinese-Milan, la Curva Nord friulana pubblica un messaggio contro Mike Maignan dopo uno striscione offensivo apparso in città.

La vigilia della sfida tra Udinese e Milan si infiamma fuori dal campo. A Udine è apparso uno striscione contro Mike Maignan, portiere rossonero, con un chiaro contenuto offensivo: “Maignan uomo di m***a”. Un gesto che riporta alla mente quanto accaduto lo scorso anno, quando la partita fu interrotta per via di alcuni cori razzisti provenienti dalla curva di casa, rivolti proprio al numero uno francese. All’epoca, grazie alle indagini delle forze dell’ordine, vennero identificati quattro responsabili – tre uomini e una donna – ai quali fu comminato un Daspo di cinque anni. Per di più il portiere milanista potrebbe lasciare la squadra in vista del mercato estivo.

La Curva Nord dell’Udinese: “Non siamo razzisti, ma il Friuli non dimentica”

Nelle ultime ore, il gruppo organizzato della Curva Nord friulana ha voluto prendere posizione attraverso un comunicato pubblicato sui social. Il messaggio, tuttavia, non contiene alcuna autocritica o condanna dello striscione apparso in città, ma piuttosto una rivendicazione del diritto a esprimere dissenso nei confronti del portiere rossonero: “Friuli, Udine e la Curva Nord non sono razzisti. Dimostriamolo. Il nostro dissenso verso Mike Maignan (il popolo friulano non dimentica), fatto in maniera civile senza cadere in atteggiamenti discriminatori”. Il comunicato invita i tifosi a farsi sentire, evitando però eccessi che possano generare nuove polemiche.

Ancora tensioni extracampo: Maignan al centro dell’attenzione, il Milan non commenta

In un clima già teso per le recenti vicende legate al futuro della dirigenza rossonera, questo nuovo episodio aggiunge un altro elemento di disturbo alla serenità della squadra. Il Milan, per ora, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Mike Maignan resta concentrato sul campo, ma è chiaro che la partita di Udine, già delicata per i riflessi in classifica, potrebbe riservare momenti caldi anche sugli spalti. Sarà fondamentale che la situazione venga gestita con responsabilità da tutte le parti coinvolte, per evitare una nuova triste pagina di cronaca calcistica.

Leggi l’articolo completo Insulti a Maignan, la Curva dell’Udinese ha preso posizione, su Notizie Milan.