L’ex Inter vestirà la maglia del Milan? I ben informati dicono che…

Il Milan lavora su più fronti per rifondare l’area tecnica, ma arriva un secco no sul fronte calciomercato: Skriniar non tornerà in Italia, lo conferma l’agente.

Il Milan è nel pieno di una fase di rinnovamento strutturale, con la dirigenza impegnata nel trovare il profilo giusto per il ruolo di direttore sportivo. Dopo il caso Paratici, ormai sfumato, la società rossonera è tornata a valutare altre soluzioni. In cima alla lista ci sarebbe Igli Tare, ex dirigente della Lazio, ma non manca la concorrenza: anche D’Amico, attuale uomo mercato dell’Atalanta, è tenuto sotto osservazione. In ogni caso, la scelta del nuovo DS sarà fondamentale per orientare il mercato estivo, in vista di una stagione che si preannuncia all’insegna del cambiamento.

Tomori in uscita: la Premier lo chiama, il Milan sogna un colpo in difesa

Tra i nomi in uscita figura Fikayo Tomori, sempre più ai margini delle rotazioni nonostante l’ottimo avvio con Conceição. Il centrale inglese è tornato nel mirino di diversi club di Premier League e potrebbe lasciare Milano a giugno. Il Milan spera di incassare almeno 25 milioni dalla sua cessione, utili per finanziare un nuovo rinforzo in difesa. Uno dei nomi circolati negli ultimi giorni è stato quello di Milan Skriniar, ex Inter oggi al Fenerbahce in prestito dal PSG. Tuttavia, il suo agente ha spento ogni voce: “Non ci sono possibilità di vedere Skriniar al Milan o in Serie A”, ha dichiarato Martin Petras.

Skriniar-Milan, pista subito chiusa: ingaggio fuori portata e concorrenza estera

L’ingaggio dello slovacco – oltre 20 milioni di euro lordi a stagione – rende impossibile qualsiasi trattativa con club italiani. Nonostante la sua esperienza negativa al Paris Saint-Germain e il prestito al Fenerbahce, Skriniar continua ad attirare l’interesse di club esteri, in particolare di Atletico Madrid e Tottenham. Il Milan, realisticamente, non può permettersi un’operazione di questo calibro e si concentrerà su profili più accessibili economicamente. In attesa di definire il nuovo organigramma tecnico, la dirigenza resta vigile e si prepara a una stagione che, nelle intenzioni, dovrà riportare entusiasmo, progettualità e, perché no, anche qualche trofeo.

Leggi l’articolo completo L’ex Inter vestirà la maglia del Milan? I ben informati dicono che…, su Notizie Milan.