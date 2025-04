Milan, torna l’incubo del calcioscommesse: un rossonero indagato dalla Procura di Milano

L’inchiesta sul calcioscommesse scuote nuovamente il movimento italiano: tanti calciatori di Serie A coinvolti, tra cui uno rossonero.

Dopo le lunghe squalifiche scontate da Sandro Tonali e da Nicolò Fagioli sembrava finito l’incubo legato al calcioscommesse. I due ragazzi italiani hanno ammesso il loro errore, hanno seguito dei corsi per uscire dal mondo del gioco d’azzardo e sono tornati in campo alla grande in questa stagione. Secondo il Corriere della Sera, però, l’inchiesta sta andando avanti e sono stati sequestrati 1,5 milioni di euro per scommesse illegali. I principali indagati sono tre amministratori di una gioielleria di Milano, la Elysium, perché i calciatori andavano a saldare i debiti di gioco in negozio, fingendo di comprare degli orologi. Non solo loro: anche Patrick Fizzera e Tommaso De Giacomo, gestori delle piattaforme online, sono finiti nell’inchiesta della Procura.

I calciatori non hanno scommesso sulle proprie squadre

Per fortuna, la Procura ha appurato che i calciatori non hanno mai scommesso sulle proprie squadre: questo sicuramente ha evitato ai protagonisti una squalifica ben più lunga. I giocatori in questione avrebbero utilizzato piattaforme illegali per scommettere, cercando di coinvolgere anche altri colleghi e aprendogli dei conti per guadagnare dei bonus dai gestori dei siti. Non sono presenti solo uomini legati al pallone in questa inchiesta: sono indagati anche il tennista italiano Matteo Gigante e un’altra decina di persone non legate al mondo dello sport. Andiamo a scoprire chi sono i dodici giocatori indagati: oltre a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, già squalificati, potrebbe essere la volta di altri dieci nomi.

Anche un rossonero presente nell’inchiesta

L’unico giocatore non della Serie A è Junior Firpo del Leeds United, mentre gli altri facevano o fanno tuttora parte del nostro campionato. Insieme a Fagioli, nella Juve erano presenti Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes e Angel Di Maria. Nella lista dobbiamo aggiungere anche Raoul Bellanova dell’Atalanta, Samuele Ricci del Torino, Christian Buonaiuto del Padova, Matteo Cancellieri del Parma, Nicolò Zaniolo della Fiorentina e Alessandro Florenzi del Milan. L’inchiesta della Procura di Milano va avanti: vedremo se la giustizia sportiva vorrà intervenire nuovamente per fermare i calciatori coinvolti.

