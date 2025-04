Scossa Milan: c’è il nuovo DS e spunta la sorpresa in panchina, arriva “l’annuncio” dell’incredibile doppio colpo

Scossa Milan: c’è il nuovo DS e spunta la sorpresa in panchina. La Gazzetta dello Sport ha svelato il possibile doppio colpo.

Al Milan non sembra esserci mai pace. Dopo il caso Tonali, un altro giocatore rossonero è finito sotto indagine della Procura di Milano per calcioscommesse. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e sta suscitando preoccupazione. Gli sviluppi potrebbero portare a risvolti significativi nel mondo del calcio, con possibili nuovi indagati. La situazione, già tesa per il club milanista, rischia di avere conseguenze anche sul piano sportivo, aggiungendo ulteriore pressione in un periodo delicato. Il Milan dovrà affrontare questa nuova tempesta mediatica, sperando che la vicenda si risolva nel migliore dei modi.

“Scambio” a sorpresa con Musah: così il Milan può piazzare il colpo da sogno

Milan a Udine con due assenze pesanti

Oggi è il giorno di Udinese-Milan, una sfida cruciale per i rossoneri, chiamati a vincere per restare in corsa per l’Europa. Purtroppo, il Milan dovrà fare a meno di due giocatori importanti: Walker e Gimenez. Nelle ultime ore, Conceicao ha provato Terracciano al posto dell’inglese in difesa, mentre in attacco è quasi certo l’impiego di Abraham dal primo minuto. Intanto, la società milanista non si ferma e continua a cercare il nuovo direttore sportivo. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha svelato il candidato papabile al ruolo, un altro pezzo del puzzle da sistemare in una stagione già ricca di sfide.

Scossa Milan: c’è il nuovo DS e spunta la sorpresa in panchina, arriva “l’annuncio”

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club rossonero avrebbe mostrato un interesse marcato per Giovanni Sartori, attuale DS del Bologna, posizionandolo in cima alla lista delle preferenze. Questo interesse si riflette anche nelle percentuali, con Sartori che viene visto con un 51% di preferenze rispetto agli altri candidati. Nonostante le percentuali favorevoli, il Milan sembra intenzionato a prendersi tutto il tempo necessario per questa decisione. Le ragioni di tale cautela sono molteplici: Sartori è sotto contratto con il Bologna fino all’estate del 2027, un vincolo recentemente rinnovato che non facilita una transizione rapida. Il suo arrivo potrebbe aprire le porte di Milanello a Vincenzo Italiano. La rosa delle alternative però prevede anche Manna dal Napoli che potrebbe portare con sé Antonio Conte.

Leggi l’articolo completo Scossa Milan: c’è il nuovo DS e spunta la sorpresa in panchina, arriva “l’annuncio” dell’incredibile doppio colpo, su Notizie Milan.