Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn al termine di Monza Juve.

SUCCESSO – «Vittoria importante contro una squadra forte che gioca bene. Siamo stati aggressivi nel primo tempo con occasioni per raddoppiare. Nel secondo tempo loro hanno avuto tanto la palla e noi abbiamo un po’ peccato lasciando quel tiro a Carboni che è un bravo giocatore. Poi siamo stati bravi noi a fare gol e a trovare la vittoria».

JUVE DIVERSA – «Quando lavori e c’è positività, quando tutti si mettono in discussione, chi gioca e chi entra sono cose che ci dobbiamo portare in fondo. Dobbiamo recuperare un po’ di giocatori che hanno meno condizione. C’è un gruppo che fa cose importanti, non dobbiamo fermarci, dobbiamo lavorare e stare attaccati alla testa della classifica».



FRASE A LANDUCCI –«Gli ho detto che era un gol evitabile il nostro, bastava chiudere il sinistro a Carboni. Bisogna difendere meglio, ma niente da rimproverare. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, ma tutti a disposizione per portare a casa il risultato».



DANILO A CENTROCAMPO – «Locatelli aveva più fastidio, forse per il freddo. Per non rischiare ho messo Danilo davanti ai centrali, ha fatto un bell’intervento. Poi alla fine Locatelli perché Cambiaso era stanco, con questo spirito è più facile ottenere i risultati».



VLAHOVIC – «Il prossimo rigore? Vediamo. Oggi è rimasto dentro ed è la cosa più importante. Ha lottato, tecnicamente ha fatto molto meglio. Vedremo per il prossimo ma non è che se uno sbaglia non lo tira più».



CLASSIFICA – «Aumentato il gap sulla quinta, sono tre punti importanti in trasferta. Vincere oggi era importante contro una squadra che ci ha tolto 6 punti e contro cui non abbiamo segnato».



NAPOLI – «Può rientrare così come il Milan. Il calendario è lungo, basta fare un filotto per tornare in ballo. Noi dobbiamo cavalcare il momento, l’ambiente stesso, i ragazzi vanno aiutati e supportati. Abbiamo un obiettivo: tornare in Champions».



FUTURO PERSONALE– «Verso novembre se ne parla sempre, l’importante è che i ragazzi facciano bene. L’importante è il futuro del club, non di Allegri. La società deve programmare gli anni futuri, il calcio è semplice se si rende semplice con la programmazione».



GIUNTOLI – «C’è un bell’ambiente, con il direttore e con Manna, Scanavino. Siamo allineati, abbiamo chiaro l’obiettivo, ci sono tanti giovani che hanno giocato e che sono importanti anche per le liste europee come giocatori local».

