Zancan: «Si è rivisto il Rabiot dell’anno scorso, è il leader della squadra». Le parole sul francese della Juve

Zancan a Sky Sport ha esaltato la prestazione di Rabiot contro il Monza. Queste le parole sul francese della Juve che ha segnato un gol e fornito un assist.

ZANCAN – «Si è rivisto il Rabiot anno scorso dopo che aveva iniziato a rilento, non l’abbiamo visto subito sui suoi livelli massimo. E’ galvanizzato dalla fascia da capitano, mi sembra il leader della squadra. E’ un giocatore su cui la Juve può contare in ogni fase di gioco. Colpisce lo scatto per liberare al tiro Gatti al 94′. La Juve ha provato a vincerla e si è riversata in area».

The post Zancan: «Si è rivisto il Rabiot dell’anno scorso, è il leader della squadra» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG