A margine della vittoria conseguita contro la Roma, Max Allegri sorride all’Inter, ora a soli 2 punti in classifica dalla sua Juve, e parla così a DAZN.

PAROLE ACERBI – «Non so, non commento le parole dei giocatori dell’Inter. Sono avanti di 2 punti e stanno facendo una stagione straordinaria. Noi cerchiamo di stare attaccati, il nostro percorso è diverso. Basta vedere l’età della nostra rosa, non stiamo a guardare in casa degli altri e pensiamo a noi».

COSA SUCCEDE SICURAMENTE NEL 2024 – «Scudetto alla Juve, Juve in Champions o Allegri che resta alla Juve anche l’anno prossimo? La Juve torna in Champions! È stata una vittoria importante perché manteniamo la Roma a distanza e allontaniamo anche le altre. 43 punti ci consentono di averne meno da fare nel girone di ritorno per la Champions matematica».

