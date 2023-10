Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo il fischio finale del match giocato contro il Verona

VITTORIA – «Abbiamo fatto tre punti importanti per dare seguito a Milano, ci dovevamo allontanare dalla quinta posizione. Siamo contenti di avere 23 punti. La squadra è stata compatta e ordinata, abbiamo giocato la palla fino all’ultima azione dove Szczesny non ha rinviato. I ragazzi sono stati bravi tutti, sono molto contento».

CAMBIO WEAH – «Non stava tanto bene, flessore un po’ indurito. Anche perché lì in mezzo ci voleva un giocatore più tecnico, Miretti ha fatto davvero una buona partita».

RECUPERO – «Credevo di poterla vincere. In quei momenti lì il problema è che avevamo Bremer e Gatti nell’area avversaria e Locatelli a difendere. Il primo anno abbiamo perso una partita così col Sassuolo».

KEAN E VLAHOVIC – «Buono stato d’animo, a Kean sono stati annullati due gol e ha preso un’ammonizione sciocca. Allora ho preferito toglierlo perché ho pensato non fosse la sua partita. Vlahovic ha fatto una buona partita in crescendo».

REGOLA FUORIGOICO – «Credo che stiano rivedendo la regola. Non è una decisione degli arbitri italiani. Bisogna tornare alla regole della luce tra i due uomini. Alla fine per un tacchetto o per uno che ha i capelli o no un gol e buono o no».

COSA RESTA – «La gioia di questi ragazzi che sono straordinari, bisogna continuare. Deve regnare l’equlibrio come sempre in questo ambiente. Abbiamo dei margini di crescita e grande entusiasmo. Bisogna continuare a lavorare».

