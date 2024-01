Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale del match con il Frosinone

Massimiliano Allegri ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale di Juve-Frosinone.

PARTITA – «Devo ringraziare i ragazzi per la partita, si sono divertiti e hanno fatto divertire i tifosi. Li ringrazio per i cori. Ho un buonissimo rapporto con loro. Il direttore è troppo fiducioso per le 600-700 partite (ride, ndr). Perché è troppo in là, bisogna pensare al presente. Alla Lazio in coppa ma prima ci sono tante partite importanti in campionato».

SVOLTA YILDIZ – «Come tutti. McKennie l’anno scorso era andato via dalla Juventus facendo non una bellissima stagione. Adesso sta facendo molto bene, bisogna solamente continuare. Io dico sempre che quando si è a così alti livelli bisogna gioire per la vittoria ma ripartire subito. Martedì c’è il Sassuolo che all’andata ci ha fatto quattro gol».

MOMENTO – «Bisogna stare dentro la partita e andare forte sempre. Stasera siamo tornati a non subire gol, la squadra è cresciuta molto. Ora arriva il momento più importante della stagione, bisogna rimanere sereni e tranquilli. Dobbiamo lavorare e migliorare tante cose. Nel primo tempo eravamo un po’ nervosi, qualche uscita sbagliata di troppo e dobbiamo migliorare».

CENTROCAMPISTA – «La verità è che la società si sta guardando intorno per vedere se c’è la possibilità di prendere un giocatore che si possa integrare al gruppo. Altrimenti sono molto contento di questo gruppo. In questo momento andando a toccare le cose quando vanno bene»

NEXT GEN – «A me piacciono molto i calciatori che sanno giocare a calcio. Yildiz è bravo, Nonge è bravo. Giocano perché sono bravi, non perché sono giovani e siamo contenti»

IL PIU’ CRITICATO DELLA SERIE A – «Io ho una grande passione e un grande amore per il lavoro che faccio. Mi diverto un sacco, altrimenti non allenerei e ho avuto la fortuna di allenare grandi squadre e campioni. Sono tornato e mi diverto ancora e anche in questa Juve ci sono grandi giocatori. Basta vedere la crescita di Bremer. Su questo mi diverto molto».

