Allegri a Rai Sport: «Arrivare quarti sarebbe come vincere 4 scudetti». Le parole dell’allenatore della Juventus

Allegri ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria della Juventus contro il Verona.

JUVE VERONA – «Potevamo far meglio gli ultimi 10 minuti. Abbiamo fatto una buona partita per interpretazione, una partita sporca contro un Verona che corre, pressa. Sapevamo che non era semplice perché era la partita dopo la sosta».

LA CLASSIFICA – «Bisogna lavorare sul campo. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4 come punti in campo. Sarebbe come vincere 3 scudetti? Anche 4, perché quelle davanti corrono».

