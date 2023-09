Allegri a Sky: «Partita difficile da vincere dopo la brutta sconfitta col Sassuolo». L’intervista al termine di Juve Lecce

Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Juve Lecce.

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Le partite sono sempre difficili da vincere soprattutto quando vieni da una sconfitta brutta come quella col Sassuolo contro un Lecce che non aveva ancora perso e che concede poco. Stasera siamo stati bravi a non concedere. Siamo partiti bene, c’è stato un momento in cui abbiamo dato pressione e fatto viaggiare veloce la palla, un momento in cui loro hanno rallentato e noi ci siamo abbassati perché era la seconda partita in tre giorni e siamo stati bravi a stare dentro la partita e in equilibrio, senza concedere. Nel secondo tempo siamo cresciuti molto, con più tranquillità abbiamo sbloccato la partita e poi le cose sono diventate più facili non concedendo niente al Lecce».

MILIK – «Milik soprattutto secondo tempo è cresciuto molto e ci ha fatto giocare molto bene. Lui quando viene a giocare la squadra gioca molto bene. Tutta la squadra è cresciuta fisicamente nel secondo tempo».

RUGANI – «Ha giocato una partita da giocatore che da 8 anni è alla Juve perché è stato abituato a subire questo andamento che appena pareggi o perdi una partita succede una tragedia. Invece lui ha giocato una partita seria e serena, da giocatore abituato a giocare post sconfitta».

PROSSIMI IMPEGNI IN CAMPIONATO – «Siamo a 13 punti, abbiamo lasciato non dico 3, ma 1 punto a Sassuolo. Questo ci deve far pensare come stasera ad un minuto dalla fine abbiamo battuto un calcio d’angolo e lì mi sono molto arrabbiato…Domenica affrontiamo l’Atalanta, squadra forte che in casa non ha perso e subito gol. Quindi bisogna prepararsi al meglio perché è uno scontro diretto e dobbiamo essere bravi».

CHIESA – «Federico sta facendo molto bene perché in quella posizione diventa meno marcabile perché ha la possibilità di spostarsi sull’esterno, giocare dentro al campo e quindi può solamente che crescere».

