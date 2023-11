Massimiliano Allegri ha analizzato ai microfoni di Sportitalia la vittoria della Juve contro il Cagliari: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, a Sportitalia, ha così parlato dopo Juve Cagliari.

TRE PUNTI PESANTI – «Sono punti preziosi per allungare sul Milan e su quelle dietro momentaneamente, facendo dei punti che ci servono in classifica per raggiungere la quota Champions».

POCHI GOL DAVANTI – «Gli attaccanti ci hanno portati in una buona posizione di classifica all’inizio, quando hanno fatto quattro gol Chiesa e Vlahovic, così come Milik e Kean. Gli attaccanti sono strani, ma devono rimanere sereni perchè torneranno al gol».

JUVE-INTER – «E’ una bellissima partita con questa posizione di classifica. In una gara secca può succedere di tutto. Bisogna essere molto bravi perchè loro sono molto forti».

MERCATO – «In questo momento è vietato parlarne. La squadra sta facendo bene. Dobbiamo fare più punti possibili nelle prossime 7 gare. In questo momento bisogna concentrarsi sulla squadra, credo sia una mancanza di rispetto parlare di altro».

