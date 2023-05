Nonostante la volontà del tecnico di rimanere, si fanno sempre più forti le voci di un esonero di Allegri a fine stagione

Max Allegri, ex tecnico del Milan, potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Come riferito da TMW infatti, nonostante la volontà del tecnico di onorare il contratto in essere fino al 2025, la società si sta ponendo degli interrogativi sulla figura del livornese.

Lo scollamento con piazza e calciatori e l’assenza di trofei in due anni stanno spingendo la società a percorrere la strada dell’esonero.

