Massimiliano Allegri torna sulle parole di John Elkann e sul suo ruolo al centro dell'area sportiva della Juve: la spiegazione

Massimiliano Allegri torna sul suo ruolo al centro dell’area sportiva voluto da John Elkann. La risposta del tecnico in conferenza.

ELKANN DICEVA CHE E’ IL CENTRO DELL’AREA SPORTIVA – «Le parole dell’ingegnere Elkann mi han fatto piacere. È una questione mia caratteriale, io sono sempre stato disponibile della società Juventus in questi 7 anni, del Milan e del Cagliari nei due anni. Qui si parla di Serie A. Io faccio parte di un’azienda, ho responsabilità verso l’azienda perché ci sono momenti in cui si posso fare delle cose e altri no. Quando mi dicono che sono aziendalista mi fanno solo che complimenti. Quando sei allenatore non lo sei solo in campo, sei un responsabile dell’area sportiva che insieme alla società devono scegliere il meglio per quelli che possono essere i risultati in campo e fuori. È una cosa normale. Poi la società valuta e fa le proprie scelte dove l’allenatore magari non entra».

LA CONFERENZA COMPLETA DI MASSIMILIANO ALLEGRI ALLA VIGILIA DI EMPOLI-JUVE

